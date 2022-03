Tras el fracaso de la reunión de la Unidad Piquetera con el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, la Unidad Piquetera confirmó la continuidad del plan de lucha nacional, con movilizaciones, cortes de ruta y acampes en todo el país.

En Rosario, se realizará este miércoles un corte total del acceso a la autopista Rosario – Buenos Aires desde las 9 horas.

Luego, este jueves, habrá una masiva movilización a las 10 horas desde Oroño y Pellegrini hasta gobernación, ubicada en Plaza San Martín, donde se comenzará un acampe de 24 horas.

Melisa Molina, referente del Polo Obrero indicó que “la reunión con Zabaleta concluyó en un rotundo fracaso, porque el gobierno no da una respuesta efectiva a los reclamos de cientos de miles de desocupados y trabajadores precarizados de todo el país. Hace 6 meses les hicimos una propuesta para la creación de 1 millón de puestos de trabajo genuino basado en la obra pública y construcción de planes de vivienda, propuesta a la cual no dan respuesta. Tampoco pretenden abrir los programas sociales ni universalizarlos para que toda familia desocupada pueda acceder a ellos. No dan una respuesta al reclamo de un aumento de salario que verdaderamente recomponga los ingresos de las familias desocupadas, cuando es obvio que nadie puede vivir con 16.500 pesos, frente a la situación inflacionaria explosiva.”

Y agregó “está claro que las fichas del gobierno están puestas en utilizar todos los recursos del país para el pago de la deuda externa, para cumplir los compromisos con el Fondo Monetario, mientras tenemos un 42% de la población hundida en la pobreza y la miseria, con una inflación que ya trepa por encima del 60%. La situación no da para más. Vamos a profundizar el plan de lucha, porque queremos una respuesta a estos reclamos, porque las familias trabajadoras no pueden esperar, porque repudiamos este acuerdo del gobierno con el FMI.”