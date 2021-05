De acuerdo a las nuevas disposiciones del gobierno provincial, el comercio minorista se mantendrá y no habrá ninguna actividad que cierren per o sí cambian los horarios. A la hora de ir al supermercado o a comprar indumentaria u otro producto, habrá que observar este esquema para no llegar y ver las persianas bajas.

- Los comercios en general deberán cerrar a las 17. Esto son tiendas y locales que vendan cualquier producto menos alimenticios.

-Los supermercados deberán cerrar a las 19. En ese rubro entrarían almacenes de cercanía.

- Se prohíbe la actividad comercial en centros comerciales, paseos, shoppings y establecimientos afines.

-La gastronomía está habilitada a funcionar entre las 6 y las 19

- El delivery seguirá permitido para todas las actividades habilitadas .