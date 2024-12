Un vecino del barrio porteño de Palermo sufrió una paliza bestial a manos de un par de hombres que reaccionaron con suma violencia cuando él les pidió que bajaran el volumen de la música con la que celebraban Navidad en el piso de arriba.

Lucas F., de 29 años, contó que esto ocurrió el miércoles 25 a las 22, en el palier de una torre de Mansilla al 3000, en Ciudad de Buenos Aires.

Primero, cuando llegó a su departamento, cerca de las 19, lo recibió el sonido de alto volumen que provenía del salón de usos múltiples (SUM) del edificio, arriba de su departamento. “Me la banqué ahí”, dijo.

Cerca de las 22 sacó a su perro a pasear mientras la fiesta en el SUM continuaba. En el ascensor se encontró con tres invitados que portaba latas de bebidas alcohólicas en sus manos, dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana. Entonces les pidió si podían bajar la música. “Me dijeron: ‘Sos un amargado, es Navidad y hay que festejar’.

"Intenté no enganchame. Pero cuando salí seguían los insultos cada vez más violentos. Les pedí bien, pero me seguían y uno me pegó por la espalda, yo reaccioné y se vinieron los tres encima“, recordó Lucas.

"Cuando caí al piso no me paraban de pegarme. Me dieron puntinazos en la nuca, pensé que no iban a parar y me iban a matar“, explicó la víctima y especuló con que el que estaba vestido de blanco era médico.

Los otros dos agresores no fueron aún identificados, por lo que el letrado que patrocina a Lucas, Alejandro Broitman, solicitará que el inquilino que los invitó sea citado a declarar para dé sus nombres.

F. radicó denuncia penal y solicitará que se les imponga una restricción de acercamiento a 200 metros de su domicilio y, eventualmente, que sean expulsados del país.