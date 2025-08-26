Proponen modificar el decreto que regula los eventos masivos para garantizar el acceso a agua a un precio razonable. La iniciativa busca evitar que en eventos musicales masivos -como fiestas electrónicas y festivales- se cobre por el agua valores considerados abusivos, algo que ocurre con frecuencia cuando se agota el suministro gratuito en los puestos de hidratación o en los baños.

El proyecto del concejal Leonardo Caruana plantea agregar al Decreto 363/17 la obligación de establecer un precio máximo para la venta de agua embotellada en el interior de los recintos. Como referencia, se sugiere que el valor no supere cinco veces el costo del metro cúbico vigente en el cuadro tarifario de Aguas Santafesinas.

Cabe señalar que la Ordenanza 9.465 ya obliga a establecimientos gastronómicos, bares y restaurantes a disponer de manera gratuita una jarra de agua potable. Además, la Ley Nacional de Defensa al Consumidor prevé la intervención del Estado en la relación de consumo previniendo prácticas abusivas en la imposición de costos.

Asimismo, el proyecto subraya que el Decreto 96/17 de la Provincia de Santa Fe insta a las localidades a llevar adelante acciones que prevengan el uso problemático de sustancias psicoactivas.