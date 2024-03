El concejal Mariano Romero presentó dos proyectos para fortalecer a los clubes de barrio de Rosario. Por un lado, se busca que cada club reciba un monto equivalente al 20% de la AUH, por cada niño y adolescente que perciba dicha asistencia y realice actividades deportivas o culturales en sus establecimientos. Al mismo tiempo, se impulsa la creación de un Foro Municipal Permanente para Clubes Sociales y Deportivos, con el objetivo de fortalecer los vínculos entre las distintas instituciones, el Municipio y el Concejo, y trabajar en torno a problemáticas comunes.

“Con el ajuste que atraviesa la economía, en los clubes de barrio aparecen luces de alarma porque muchas familias están dejando de pagar las cuotas” sostuvo Romero, y señaló “como los clubes cumplen una función social, en la medida de lo posible tratan de no expulsar a los niños y adolescentes, aunque no puedan abonar, y así el funcionamiento de las instituciones se empieza a complicar, en un contexto social que necesita urgentemente de más cuidado y contención de los pibes”.

Para Romero, “el Estado tiene que estar presente en situaciones así, asistiendo a los que con su esfuerzo desinteresado cumplen, en muchos casos, funciones que aquel no puede hacer”. “Este es uno de esos casos, y la Municipalidad tiene una responsabilidad clara. No puede seguir desentendiéndose de las situaciones que produce Milei con su motosierra” apuntó el edil justicialista

“Por eso proponemos estas dos medidas, que van de la mano. Fortalecer los balances de los clubes es sustancial, y también lo es apuntalar los lazos entre socios, dirigentes y demás actores de la comunidad” consideró Romero.

En ese sentido, el legislador solicitó también que la Municipalidad indague y gestione ante el Ejecutivo nacional por la desaparición del programa Hay Equipo, que aportaba a los clubes parte de la cuota social de niñas, niños y adolescentes. Dicha política fue puesta en suspenso por el gobierno de Javier Milei sin comunicaciones de ningún tipo, generando preocupación en las instituciones locales.

Romero destacó que “el programa Hay Equipo no se disolvió formalmente, si no que, ya entrando en abril, todavía no se abrió la convocatoria anual”. “Queremos saber qué piensan hacer con el tema, y también, no menos importante, qué hacen con los recursos que el presupuesto ya tiene destinados a este programa. Es muy raro el ajuste de Javier Milei, parecería que la casta al final eran los pibes que van a patear una pelota a los clubes de barrio” ironizó el concejal.