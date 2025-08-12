Piden habilitar la demolición de un edificio histórico en Corrientes al 400

El futuro de un edificio centenario de la calle Corrientes al 400, lindero al ex cine Imperial, quedó en manos del Concejo Municipal de Rosario. El Ejecutivo local solicitó que se lo declare en estado de ruina y se habilite su demolición, lo que exige previamente retirarlo del listado de bienes de valor patrimonial.

La propiedad, inaugurada en 1912 y adquirida en 2015 por la inmobiliaria González Johansen, permanece cercada y abandonada desde hace más de 15 años. Un informe de la ingeniera María José Abdala Rioja y estudios de la Facultad de Arquitectura de la UNR alertan sobre un “riesgo de derrumbe parcializado” y señalan que la recuperación resultaría económicamente inviable.

Los especialistas detectaron “ruina funcional total” por pérdida de habitabilidad, derrumbes de cielorrasos, filtraciones y obsolescencia de las instalaciones. Aunque la fachada conserva cierto estado estructural, presenta grietas y fisuras que comprometen su estabilidad. El costo de demolición se estima en 62 millones de pesos, sin contar gastos indirectos.

El inmueble, de estilo ecléctico-academicista, albergaba originalmente ocho viviendas y exhibía balcones y tres accesos sobre la calle Corrientes. En 2016 se aprobó un proyecto para reconvertirlo en concesionaria, que implicó demoliciones parciales, pero la obra se detuvo y el frente quedó sin consolidar.

El programa municipal de Preservación y Rehabilitación del Patrimonio consideró cumplidos los pasos para declarar la ruina, pero la decisión final de descatalogar recae en el Concejo. Si se aprueba, el lote mantendrá protección indirecta por su cercanía a otros inmuebles patrimoniales, aunque el histórico edificio podría desaparecer.