El Ejecutivo municipal presentó un proyecto en el Concejo para ampliar la actividad en el autódromo y reavivó una vieja polémica. Es que actualmente la realización de carreras se desarrolla bajo las condiciones establecidas en un acuerdo aceptado por los vecinos.

El pedido de Claudio “Choco” Díaz, presidente del autódromo, con apoyo del Ejecutivo municipal, fue ampliar de cinco a ocho la cantidad de carreras anuales (más las respectivas pruebas previas) y extender la actual franja horaria (entre las 9.30 y las 18.30) a las 9 y las 19.30.

Ante esta iniciativa, en diálogo con Si 98.9, la concejala de Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, advirtió: “Lo que siento es que se está tirando de la soga y está corriendo peligro (el autódromo) de quedarse sin nada. Los vecinos se van a cansar y van a pedir a la Justicia que ejecute el fallo que tenían a su favor”.

La postura de la edila guarda relación con los antecedentes que arrastra el tema. El histórico reclamo de los vecinos por los ruidos que genera la actividad derivó en un fallo judicial y una clausura del predio, que más adelante se levantó con la promesa de que se harían las obras correspondientes para la mitigación de ruidos.

Para esa decisión fue clave la intervención del Concejo Municipal, que ofició de mediador entre los vecinos y las autoridades del autódromo. Establecieron un acuerdo para que la actividad siga en la zona pero sujeta a ciertas condiciones.

“Pueden generar que los vecinos quieran ejecutar el fallo y llevar a que si no se hacen las obras no hay carreras, y de esa forma pierde la ciudad. Hay que buscar el justo equilibrio que es lo que intentamos todos estos años”, agregó Gigliani.

Desde el Ejecutivo defendieron la extensión horaria y de días, al considerar que se trata de una actividad que genera un importante impacto económico con la movilización de gente y la llegada de turistas.

Al respecto, la edila sostuvo: “Es necesario que los concejales reflexionen, acá no se trata de si te gusta el automovilismo o no, tampoco podés ver solo la actividad económica, acá hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la convivencia de los vecinos. De todas las obras prometidas, no se hizo ninguna”.

La iniciativa se debatirá en la Comisión de Gobierno, y para el visto bueno será necesaria una nueva convocatoria a los vecinos de la zona.