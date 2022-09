La concejala Silvana Teisa presentó un pedido de informe sobre el cumplimiento de la ordenanza N° 9702 aprobada en 2016, que crea el Hospital Veterinario Público y Gratuito en Rosario. El pedido de Teisa se centra en consultar en qué instancias se encuentra su concreción. Para la edil peronista, “es fundamental contar con este hospital, para una

atención veterinaria pública y gratuita idónea”.

El efector fue pensado por el entonces concejal Carlos Cossia, que promovió la ordenanza para animales abandonados, lastimados, accidentados, enfermos que precisen de una atención veterinaria las 24 horas. El proyecto contempla también la atención a animales domésticos.

Teisa denunció que la aprobación de la norma no fue, en su momento, publicada en el Boletín Oficial, “cosa que no implica la no vigencia de la misma”, apuntó. En ese sentido, y a raíz del proyecto presentado por Teisa, el Concejo Municipal le solicita al ejecutivo informar si existen avances en la implementación de la Ordenanza sobre la creación del Hospital Veterinario Público y Gratuito, que se denominará “Dr. Rafael Albarracín”.