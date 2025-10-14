El Concejo debate un proyecto que busca reforzar el control sobre la tenencia de perros potencialmente peligrosos, tras una serie de incidentes recientes que reactivaron la preocupación vecinal por ataques y situaciones de riesgo en la vía pública. La iniciativa plantea incorporar una herramienta de denuncia digital en el sitio web oficial de la Municipalidad.

El objetivo de la propuesta de la concejala Marisol Bracco es modernizar y agilizar los mecanismos de control previstos en la Ordenanza 7445/02, que regula la tenencia responsable de animales. Dicha norma ya establece la obligación de pasear a los perros con collar y correa corta, y recomienda el uso de bozal en espacios públicos para aquellos considerados de manejo riesgoso.

Asimismo, el sistema que propone permitirá que los vecinos reporten casos de perros peligrosos que circulen sin los elementos de seguridad obligatorios, cargando detalles como la ubicación, descripción del animal y, de forma opcional, fotografías o videos.

En tanto, las denuncias no tendrán valor probatorio por sí mismas, pero servirán como indicios válidos para que el municipio intervenga de manera preventiva o sancionatoria, según lo que determine la autoridad de control.

Además, el proyecto actualiza el procedimiento contravencional en materia de protección animal, incorporando sanciones que van desde multas económicas hasta medidas accesorias, como comisos, clausuras temporales o tareas educativas para los infractores.