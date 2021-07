"Es cierto que estamos en período de vacaciones de invierno, pero primero estamos en pandemia. Entonces, no es cierto que porque estemos en vacaciones tenemos que tener abiertas sí o sí ciertas cosas. Hay una pandemia que no terminó. Cuando eso pase, podremos hacer muchas más cosas. Lo que dice la ministra es lógico: tratar de no desplazarnos, de no salir adonde podemos llegar a tener instancia de no cuidarnos. En muchos pueblos vamos a llegar en pocos días al 100 por ciento de vacunación. Ahí en esos lugares, habrá un grado de seguridad muy superior a cualquier otro. Tener un turismo de cercanía es lo adecuado para este momento"

"Nos gustaría en primer lugar, tener menos casos en la provincia. Y poner muy por debajo del 80 por ciento en todos los lugares la ocupación de camas. Tenemos que estar muy alertas, ha habido resultados importantes y eso es para tener en cuenta, porque debemos valorar lo que se logró. No olvidemos que llegamos a estar hace pocas semanas en 4 mil casos diarios. Ahora se pudo bajar a la mitad, pero nos hemos estacionado cerca de esa cifra. Con esta misma cantidad de casos por día, en la primera ola estábamos muy preocupados. Es una cifra alta. Y tenemos una limitación en la cantidad de camas".

"Ya casi todas las actividades están funcionando, en todo caso con alguna restricción de horario. Después, siguen siendo algunas las mismas recomendaciones de siempre, sobre las aglomeraciones y los cuidados personales. Pero insisto, hoy es 9 de julio y vamos a estar vacunando a 30 mil personas. Estamos ya turnando muy por debajo de los 30 años sin comorbilidades para la semana que viene. Nos estamos acercando a los de 18 años. Y ahí tenemos jóvenes que todavía no se anotaron, quizás porque pensaron que a ellos no les llegaría. Es importante que se anoten todos los que aún no lo hicieron, que nadie quede fuera de la vacuna".