El gobernador Omar Perotti se mostró confiado en llegar un acuerdo con los docentes en las reuniones paritarias de la semana próxima y consideró que la propuesta formulada por el gobierno de la provincia “es buena porque la remuneración que perciben es una de las mejores del país”. No obstante, también advirtió que esa propuesta “es la mejor que se puede hacer en este momento” y que su responsabilidad es “el equilibrio de los recursos de la provincia”.

“Sin dudas es un paro que me duele porque ponemos lo mejor en el sistema educativo”, comenzó diciendo el gobernador en el marco de una entrevista televisiva en el Canal de la Provincia. Y para poner en contexto la mirada del gobierno hacia los docentes, recordó los comienzos de la pandemia, cuando las vacunas eran escasas. “La consideración hacia el docente, la demostramos cuando tuvimos que priorizar a quienes vacunar, porque queríamos que estuviesen cubiertos quienes forman y educan a nuestros chicos”, dijo.

Perotti defendió lo actuado por la provincia en la negociación con los gremios de los maestros oficiales. “La remuneración que tenemos está entre las mejores del país. Yo no desconozco que en marzo arrancamos muy por arriba de la inflación en beneficio de los trabajadores, pero en agosto y septiembre nos quedamos abajo”, admitió el mandatario. “Pero lo que habíamos acordado en marzo era que en septiembre nos juntábamos, y yo cumplo lo que digo. Y no fue el 30 de septiembre, sino el 1º de septiembre”, agregó. Pese a que la provincia cumplió con su compromiso tal cual se había establecido oportunamente, recordó que “hubo paros antes, fuera de lo que habíamos acordado. Y sin que nosotros desconociéramos la necesidad de actualizar los ingresos”.

El gobernador volvió sobre ese punto. En tono reflexivo expresó que “si hubiésemos desconocido la necesidad de actualizar, nos hubiésemos mantenido en ese 8% de septiembre; en cambio septiembre termina siendo con un 20%, y llevamos la propuesta hacia un 77%”, explicó.

Perotti también dejó en claro que la remuneración de los docentes en la provincia “está entre las más altas de todas las instancias nacionales”, y se preguntó: “¿El docente está conforme con esa remuneración, los trabajadores están conformes?”, y el mismo -acto seguido- ofreció la respuesta: “No me cabe duda que todos quisieran ganar más, los trabajadores privados también quieren ganar más. Pero lo que hoy se puede es esto, porque no puedo poner todos los recursos provinciales en los sueldos de los trabajadores estatales”.

También ofreció los argumentos que avalan la decisión del Gobierno santafesino. “Tengo que equilibrar los recursos para garantizar la salud, y todos los insumos médicos han tenido un salto enorme, como lo ven los vecinos cuando tienen que ir a la farmacia; los alimentos que necesitamos para los comedores escolares y el área social también han tenido aumentos. Además de eso, tengo que resguardar la continuidad de la obra pública, que nos ha generado 20 mil puestos más de trabajo, 20 mil familias que dependen de que el Estado tenga recursos para que no se demoren las obras”. Y sentenció: “Mi responsabilidad es el equilibrio de los recursos”.

Después Perotti recordó que “el incremento es del 77% con cláusula de revisión en diciembre. Y para nosotros es el 1º de diciembre, donde ya está establecido otro 5% de aumento” y consideró que “la propuesta es buena; es una propuesta que ya fue aceptada por el 90% de los trabajadores del Estado y la están cobrando”. En ese aspecto hizo una diferenciación: “Lamentablemente a los docentes no les podemos liquidar el aumento. Van a cobrar lo mismo que antes, o menos, porque los días no trabajados se descuentan ya que no se acordó una recuperación como lo hicieron otros gremios”.

Pese a dejar en claro que el Gobierno de la provincia se mantiene firme en sus decisiones, tanto en lo referido a la propuesta como con el descuento de los días de paro, Perotti reiteró que su deseo es que el conflicto se solucione y que los chicos vuelvan a las aulas. “Yo confío y deseo enormemente que podamos tener un acuerdo con los docentes porque nos va a permitir avanzar también en las enormes coincidencias que tenemos en la otra parte de la paritaria, que es la pedagógica, que nos va a dar un muy buen esquema de mejora en el funcionamiento y también en las horas y los cargos que va a tener todo el sector docente”.