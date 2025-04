La comunidad en torno a las personas con discapacidad se moviliza hoy en todo el país, para hacer visible la poda brutal de presupuesto que baja desde el Gobierno nacional. En Rosario la convocatoria va 10 a 11.30 en la esquina de Oroño y Córdoba.

El llamado es de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), en busca de lograr que este miércoles la Comisión de Presupuesto en Diputados saque despacho favorable para votar en sesión la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Además del atraso en los aranceles que perciben las entidades de salud, y que ocasiona el retiro de prestaciones, Apridis denuncia una grave situación que podría causar que la mitad de la población con discapacidad, al menos en Rosario, pierda la pensión que otorga el Estado.

El Gobierno nacional comenzó a auditar en Rosario a los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez laboral, un derecho que el presidente Javier Milei calificó como "un curro". Este control se lleva a cabo en el Hospital Italiano, a cargo de personal médico del Pami. Se advierte, entre otras cosas, que el proceso se realiza con demoras y largas esperas que deben soportar personas con discapacidades diversas, lo cual supone someterlas a un esfuerzo superior que debería evitarse.

Pero más grave es que –denuncian desde Apridis– la Agencia Nacional de Discapacidad no envió la carta documento correspondiente para notificar a las familias beneficiarias acerca de esta auditoría. Por lo tanto, quien no esté advertido, no concurrirá al control y así podrá perder la pensión. Creen que esto es adrede para luego dar de baja pensiones y justificar el recorte con una mentira y el cercenamiento de derechos.

"Más de la mitad de las personas no fueron notificadas, entonces pueden quedarse sin su pensión por no tener chance de acreditar su condición y derecho", resumió Luciano Urrutia, de Apridis. “No estamos en contra de la auditoría, al contrario, es necesario el control para que el beneficio llegue a quien le corresponde. Pero acá está pasando otra cosa: no le avisan a la gente y parece que fuera a propósito”, agregó.

En el sitio web oficial Argentina.gob.ar se asegura que desde marzo “se citará a todas las personas que tengan una Pensión NO contributiva por Invalidez Laboral otorgada en el marco de la ley 13478 y Decreto 432/97 y sus modificatorias y complementarias. No incluye a menores y personas ya auditadas en 2024”.

Un panorama adverso en el clima de época y el discurso de motosierra. Por otra parte, la convocatoria en Oroño y Córdoba pretende informar a la ciudad sobre el desfasaje acumulado –se estima que es de un 60%– entre los aranceles establecidos para las prestaciones de salud y la inflación.

"Hace 5 meses que el directorio del Sistema de Prestaciones Básicas no se reúne, y la Agencia Nacional de Discapacidad no nos responde", planteó Urrutia. El último aumento, en diciembre, fue del 0,5%.