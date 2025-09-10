El Registro Nacional de las Personas (Renaper) detectó fallas en pasaportes emitidos recientemente que generan problemas en los controles migratorios internacionales. El inconveniente se debe a un error en la tinta de impresión, lo que obliga a miles de ciudadanos a verificar si sus documentos requieren reemplazo.

Para saber si un pasaporte está afectado, se habilitó un asistente en WhatsApp (1151261789). Al enviar el número de documento, el sistema responde de inmediato si es necesario revisarlo. Según el director provincial del Registro Civil, Sergio Duarte, el trámite no tiene costo para los usuarios.

En caso de tener un viaje programado dentro de los próximos siete días, el afectado deberá presentarse en los Centros Integrales de Documentación de los aeropuertos. En Santa Fe, el punto habilitado es el aeropuerto de Fisherton, en Rosario. Allí, la reposición se realiza en el momento y demora entre dos y seis horas.

Quienes no deban salir del país de manera inminente podrán iniciar el trámite en cualquier oficina del Registro Civil o centro del Renaper. El plazo de entrega de un nuevo pasaporte, en este caso, será de hasta diez días hábiles.

La revisión también se implementa en consulados y aeropuertos de países como Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, España y Australia, donde ya se pidió a ciudadanos argentinos devolver los documentos con fallas para su análisis o reposición.

