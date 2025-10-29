En el marco de los preparativos para los próximos Juegos Odesur 2026, un grupo de vendedores ambulantes del Parque Independencia presentó un proyecto destinado a reorganizar su actividad durante el evento.

La propuesta, presentada en el Concejo Municipal, incluye un plan de ordenamiento y la instalación de una guardia permanente, con un punto fijo de la Secretaría de Control y Convivencia, con el objetivo de prevenir la instalación de puestos no habilitados.

De la audiencia de la comisión de Producción y Promoción del Empleo participaron los representantes de los vendedores habilitados del parque: Eduardo Tomás Torrisi; Miguel y Adrián D’Alessandro, este último presidente de la Asociación Amigos del Parque Independencia.

Durante el encuentro, los vendedores destacaron que actualmente en la zona del laguito trabajan siete puestos habilitados y alrededor de veinte durante los fines de semana, muchos de ellos sin autorización. En ese sentido, solicitaron que se respeten los lugares históricos de trabajo y recordaron que durante los Juegos Crear 2023 fueron desplazados de la zona por un período de dos semanas.

Asimismo, señalaron que el Parque Independencia atraviesa un proceso de transformación que lo posiciona como un gran centro multidisciplinario, donde confluyen actividades deportivas, sociales y culturales, tanto en el Hipódromo como en La Rural y la calle recreativa, dejando de ser únicamente un espacio verde de paseo.

Advirtieron que, los fines de semana, el área del lago se asemeja a una feria informal tipo “La Salada” y propusieron trabajar con la proyección de consolidar al Parque Independencia como un producto turístico de relevancia para la ciudad.

En ese marco, plantearon también la necesidad de reorganizar los carritos gastronómicos, conformando islas de comida similares a las existentes en el barrio Pichincha y de mejorar las condiciones de higiene.

Asimismo, pidieron la incorporación de un representante del sector al comité organizador de los Juegos Odesur 2026.

Por último, la titular de la comisión, Norma López, recordó que las autorizaciones para la venta ambulante dependen del Departamento Ejecutivo Municipal, y adelantó gestiones tendientes a convocar a los representantes de vendedores ambulantes a los equipos de organización.

El encuentro se realizó en la Sala de la Memoria del edificio anexo “Alfredo Palacios”. Presidió la edila Norma López, de Justicia Social; y asistieron Alicia Pino y Federico Lifschitz, del bloque Socialista; Hernán Calatayud, de Volver a Rosario; Mariano Roca, de Arriba Rosario; y Julián Ferrero, de Ciudad Futura.