Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso, escala el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Así las cosas, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) será parte del paro nacional universitario convocado para este viernes, medida que alcanzará a todas las casas de estudio del país.

Desde el gremio docente universitario Coad advirtieron: “Una vez más el presidente no ve y no escucha”, y subrayaron que la ley vetada garantizaba, entre otros puntos, la recuperación salarial de alrededor del 45%, la asistencia a las obras sociales universitarias y el freno al vaciamiento que sufren docentes, nodocentes y estudiantes.

Además del paro, anunciaron que participarán de la tercera Marcha Federal Universitaria, cuya fecha será definida según el día en que la Cámara de Diputados convoque a sesión para intentar revertir la decisión de Javier Milei. Según trascendió, podría realizarse el 17 o el 24 de septiembre.

Mientras tanto, desde Coad convocaron a una asamblea este lunes 15 de septiembre a las 18 en la Facultad de Humanidades y Artes para organizar las acciones en defensa de la universidad pública. “Frente a un Gobierno entreguista, cruel y corrupto, nos seguimos organizando por nuestros salarios, la universidad pública y gratuita y la ciencia nacional”, concluyeron.

