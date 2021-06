Las entidades gremiales que integran la Intersindical Marítima Portuaria y Afines del Cordón Industrial (I.M.P.A.C.I) decretaron una medida de fuerza de 24 horas en reclamo por ser incluidos en el plan de vacunación. Aclaran que si bien respetan las prioridades del plan de vacunación hoy con la ampliación de la misma a casi toda la población deberían ser considerados prioridad los trabajadores de la agroindustria.

“Como es de público conocimiento, desde el inicio de la pandemia de Covid 19, los trabajadores nucleados en las organizaciones sindicales firmantes han sido declarados esenciales por disposición del Poder Ejecutivo Nacional y, en consecuencia, han prestado tareas con absoluta responsabilidad y compromiso, con plena conciencia de la importancia que su aporte tiene en actividades claves para la economía del país”, explica el comunicado que hicieron público hoy las entidades gremiales del cordón que agrupan a los gremios portuarios.

“Entendemos que los trabajadores venimos peleando esto desde que arrancó esta pandemia y venimos poniendo en el hombro a la situación del país trabajando ya que este sector, uno de los más importantes para la económica que tiene el Estado para recaudar fondos, en la zona donde sale el 80% de la producción no detuvo nunca su marcha”, asegura Sergio Mazzaco delegado regional de Urgara en dialogo con Rosario Plus, y recuerda que no es la primera medida que toman en referencia a este reclamo.

En la misiva pública también recalcan el rol que para la economía ha cumplido este sector de trabajadores ante la necesidad de divisas. “El pueblo trabajador representado por estas organizaciones sindicales constituye un actor fundamental del aparato productivo dado su medular aporte a la sustentabilidad económica de la Nación tanto en el frente interno como en el externo. Este mismo pueblo trabajador ha demostrado su compromiso con la Patria al continuar poniendo su fuerza de trabajo a disposición de la economía de nuestro país aun exponiendo su salud y la de sus familias2

Tanto en conversación con este medio como en el comunicado los trabajadores portuarios y marítimos se ocuparon de recalcar que no cuestionan el cronograma de vacunación como fue planteado y que “han sido prudentes, entendiendo que la llegada de vacunas y el orden de prioridades en su inoculación nos demandaba ser pacientes y seguir poniendo el hombro en beneficio del colectivo”

Al respecto Mazzaco afirma que “hemos respetado el plan de vacunación y nos parece bien, en ningún momento estamos en desacuerdo cómo se arranco está vacunación. Entendemos que hubo prioridades que tenía que ver con gente con comorbilidades, con gente que con edad avanzada y se fue dando de esa manera y lo cual nosotros somos respetuosos de eso” pero asegura que en esta etapa el reclamo se afirma en que “se están vacunando una franja de 18 a 50 años sin comorbilidades y nuestros trabajadores siguen en espera, como otros trabajadores esenciales que también están esperando”

Con respecto al reclamo explican que no es una medida sorpresiva la que este viernes detendrá la actividad de gran parte del complejo exportador ya que “hemos elevado notas y mantenido reuniones con diferentes autoridades y representantes de diversos estamentos oficiales nacionales, provinciales y locales, con la finalidad obtener respuestas concretas respecto de la aplicación de vacunas contra el Covid. Sin embargo, a la fecha no hemos obtenido respuestas ni soluciones concretas”

“Seguimos sin ser escuchado porque no hemos tenido ningún tipo de respuesta a los reclamos que venimos haciendo y a los pedidos por nota, que hemos hecho tanto el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo bueno no los quiere alternativa hoy de iniciar una medida de fuerza que hoy vas a ser por 24 horas pudiéndose la semana que viene es tirar en el tiempo, si no tenemos ningún novedad”, asegura el delegado regional de Urgara.

El plan de lucha iniciará con una medida de fuerza por 24 horas, con cese de actividades de los trabajadores representados por las organizaciones sindicales agrupadas en la Itersindical, a partir de las 00hs del día viernes 18 de junio de 2021; “y de acuerdo a sus resultados y las conductas que desplieguen los poderes que están en condiciones de resolver el conflicto, se irá analizando y resolviendo acerca de su suspensión, continuidad, profundización y/o extensión geográfica”

La intersindical agrupa a Centro de Patrones y Oficiales de Pesca y de Cabotaje Marítimo; Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos Afines de la República Argentina (SEAMARA); Unión de Recibidores de Granos de la República Argentina (URGARA); Sindicato Único de Serenos de Buques (SUSB); el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU); Sindicato Único de Trabajadores de la Vigilancia Privada (SUTRAVIP) departamento San Lorenzo; Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de San Lorenzo; Unión de Trabajadores de Carga y Descarga de la República Argentina (UTCYDRA); Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Marina Mercante (AJEPROMM) y la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) seccional Rosario.

Desde la central sindical invitan a otras organizaciones sindicales a expresar su solidaridad con el legítimo plan de lucha emprendido por las entidades gremiales que suscriben.

“Hoy somos los gremios de la Intersindical marítimo- portuarias a los cuales estamos en espera de adhesiones, que sabemos que van a estar, que no están bien la Intersindical pero estarían adhiriendo otros gremios importantes como peaje aduana camioneros estamos en espera de su confirmación”, asegura el representante de los recibidores de granos.

“Nosotros entendemos que no hay economía posible sin salud, así como no hay economía posible en contra de nuestra salud”, cierra la carta que hicieron pública en la jornada de hoy.