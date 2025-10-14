La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) realiza este martes un paro nacional docente. En Rosario, Amsafé se sumó a la medida de fuerza con críticas tanto al gobierno nacional como al provincial, en reclamo de mejores condiciones salariales y en defensa de la educación pública. También adhiere Coad.

El secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, ratificó la adhesión del gremio y cuestionó las políticas de ajuste. “No se mejora la calidad educativa con ajuste, sino con recursos”, expresó. En ese sentido, advirtió que las medidas oficiales “impactan negativamente en los comedores escolares, la copa de leche, los materiales didácticos y la formación docente”.

“El gobierno se equivoca si se enfrenta con las maestras y los maestros. Nosotros no somos el enemigo. El verdadero enemigo son las políticas que van en contra de la escuela pública y de los procesos de enseñanza y aprendizaje”, sostuvo Alonso.

Y agregó: “Con las planillas quieren extorsionar a las trabajadoras y los trabajadores, pero mañana vamos a dar una clase de dignidad: no habrá clases en las escuelas, pero sí en las calles, enseñando que la escuela pública se defiende”.

Desde la Provincia, en tanto, confirmaron que todas las escuelas estarán abiertas y ratificaron que se descontará el día no trabajado. Además, habilitaron una declaración jurada para quienes decidan no adherir al paro, la cual se tendrá en cuenta al momento de liquidar el premio de Asistencia Perfecta. En cambio, quienes no la presenten serán considerados ausentes a los fines del cómputo del día laboral.

En el plano universitario, los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) también se plegaron a la medida nacional. Desde Coad reclamaron la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, salarios dignos y un aumento del presupuesto educativo.

“La medida se enmarca en un contexto de fuerte ajuste -explicaron desde el gremio-. Frente a la política de destrucción y saqueo de este gobierno entreguista e inmoral, este martes paramos la universidad por nuestros derechos y los del conjunto del pueblo argentino”.