El Secretario General de UTA Rosario, Sergio Copello, confirmó este miércoles por la tarde que habrá adhesión local al paro dispuesto por el gremio a nivel nacional. Así, desde las 0 del jueves y por 48 horas, no habrá transporte urbano, interurbano ni de media distancia.

"El incremento de la paritaria es necesario para todo trabajador, más con la pandemia. A pesar del ‘Quedate en casa’, las cosas siguen aumentando. Y nosotros no podemos afrontar ni siquiera lo mínimo que es la cuestión alimentaria. Estamos pidiendo un 37 por ciento y la conciliación obligatoria ya venció sus plazos", argumentó el dirigente de los colectiveros. El próximo martes, habrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo en Buenos Aires, para continuar con las negociaciones.

"Hay que tener en cuenta que para la Capital Federal y el AMBA, otorgan rápidamente lo necesario para que se otorguen los incrementos salariales. Y para el resto, que somos la Argentina pobre, debemos esperar no sé qué cosa para lograr el aumento. A nosotros nos dicen que no tienen los medios, que no reciben los fondos. En ese sentido, Capital Federal y el AMBA reciben $1.200.000 por unidad y acá solamente 200 mil pesos", agregó Copello.

Consultado por la prensa sobre si existe alguna especulación política entre la falta de definición de la paritaria del sector y la vigencia de restricciones a la circulación en el país, Copello señaló: "Eso es algo que piensan algunos. No hay relación directa, salvo que los responsables políticos lo estén haciendo y no nos digan a nosotros". El sábado 29 de mayo, se debería retomar el servicio de transporte.