La Asociación Bancaria (AB), encabezada por Sergio Palazzo, ratificó el paro nacional de actividades que se cumplirá en las entidades financieras públicas y privadas tras considerar "inadmisible" la última propuesta de aumento salarial de las cámaras del sector en el marco de las discusiones paritarias.

En el acta de la firmada confeccionada en el Ministerio de Trabajo, el sector patronal propuso un "aumento salarial de 55% en tres tramos hasta el mes de noviembre, con revisión dentro del último trimestre del año, o antes en caso de que cambien las condiciones macroeconómicas del país, la cual no fue aceptada por la parte sindical".

Los clientes bancarios no podrán realizar ninguna gestión comercial que amerite concurrir a las instituciones o la atención telefónica. Sin embargo, no se prevén inconvenientes para realizar trámites a través del Homebanking o por cajero automático, pero en este último caso, es importante aclarar que puede llegar a faltar dinero por que no se realizarán cargas de efectivo.

Por esto, las entidades bancarias recomendaron a los usuarios que utilicen como medio de pago la tarjeta de débito. También se podrá retirar efectivo de bocas de expendio como supermercados y estaciones de servicio. También añadieron que se podrán hacer con normalidad operaciones a través de home-banking y celular (transferencias inmediatas y pago de servicios todos los días, las 24 horas).