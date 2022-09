Los trabajadores municipales realizarán dos días de paro, sin asistencia a los lugares de trabajo (manteniendo las guardias mínimas), ante la falta de una propuesta concreta del Gobierno provincial en la reunión paritaria.

"Ante la falta de respuesta en las paritarias locales, los trabajadores municipales de Rosario estamos en alerta y movilización", indicaron desde el sindicato, y aclararon que la medida de fuerza se llevará a cabo el próximo miércoles y jueves.

Si la Casa Gris no realiza una oferta concreta en los prócimos días, desde el gremio lanzarán un nuevo paro para el miércoles 21 de septiembre (con movilización al Palacio de los Leones) y jueves 22.

Este jueves, representantes de Intendentes y Presidentes Comunales y de FESTRAM se reunieron en Casa de Gobierno, y acordaron pasar a un cuarto intermedio hasta el 19 de septiembre.

"Se especula muchísimo; el miércoles nos invitan a hablar de autonomía y el jueves nos dicen que tienen que esperar a ver qué hace la Provincia. Me parece que no hay una dirección en el Gobierno", indicó Antonio Ratner, secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario, y agregó: "La oferta tiene que ser concreta, todavía no la hay. Tiene que contemplar lo que perdimos con la inflación y la especulativa de cómo llegamos a diciembre".