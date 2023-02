El Gobierno de Santa Fe inició este jueves las negociaciones paritarias para definir la política salarial del año con los representantes de los gremios estatales, que concurrieron al encuentro celebrado en Casa de Gobierno con la premisa de "preservar el valor del salario" y "ganarle algunos puntos" a la inflación.

En primer término, los ministros de Economía, Walter Agosto, y de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, recibieron a las dirigencias de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Al ingresar a la reunión, el secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, anticipó que van a "exigir todos los mecanismos para preservar el valor del salario y ganarle algunos puntos (a la inflación) en todo caso" y señaló que "es tan importante la revisión" del acuerdo al que se puede arribar "como el porcentaje" de aumento.

En ese sentido, su par de UPCN, Jorge Molina, dijo que "por los indicadores económicos, va a ser un año similar al pasado respecto de los índices inflacionarios".

El dirigente recordó cuando en agosto del año pasado, "al no tener respuesta positiva al reclamo del adelantamiento de los tramos" de aumento, se ingresó "en una situación de conflicto". "Vamos a usar esa experiencia para no repetirla y tratar de tener ajustes que acompañen el valor del salario, y no como sucedió el año pasado, que tuvimos baches en algunos meses. De punta a punta, de enero a diciembre, hemos ganado, pero hubo meses con deterioro salarial", completó Molina.

Luego de la reunión con los estatales será el turno del inicio de las tratativas con la Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET), cuyos representantes serán recibidos esta tarde.

El cronograma continuará este viernes, con los gremios del sector Salud, la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y el Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus).

Cabe recordar que este jueves los profesionales de Centros de salud se movilizaron al Nodo Rosario para reclamar aumentos salariales, más personal y condiciones dignas de contratación.

Jerónimo Ainsuain, representante de los profesionales, afirmó que "es muy difícil trabajar y atenderse en un centro de salud. Los medicamentos e insumos llegan de forma irregular, se corta la luz y el agua, hay centros de salud sin aire ni ventiladores, otros sin gas, hay acumulación de residuos patológicos, humedad, y las ratas caminan por el estar de lxs trabajadorxs y en las salas de espera. Así es imposible brindar salud de calidad. Es insalubre".