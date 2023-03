Familiares de estudiantes de 6º grado de más de 120 escuelas de Rosario y localidades aledañas denuncian incrementos desmedidos por parte de las empresas de turismo que realizan los viajes de egresado de 7º grado a Villa Carlos Paz. Advierten que los precios oscilan entre 300 y 350 mil pesos. Elevaron una carta al Concejo pidiendo que se controlen y regulen las tarifas y este martes realizarán una protesta en el Monumento.

“Nos parece desmedido el incremento, nos preocupa que no exista ningún organismo que controle y regule los precios desorbitados de las empresas de turismo, teniendo en cuenta que en el año 2022 el costo final por viaje fue de $90.000 y el estimado para este año es de $300.000 a $350.000 triplicando su valor”, sostuvieron en la carta enviada al Concejo. Ya son más de 120 las escuelas -públicas y privadas- que se unieron en el reclamo.

“Si cerrábamos el contrato una semana atrás el precio era este. Si te demorás unos días en hacer el contrato el costo es otro, te presionan. Hay papás a los que no les dan los costos hasta abril o mayo. Las empresas ofrecen hasta 18 cuotas pero altísimas para una familia tipo. Dan la posibilidad de pagar con Billetera Santa Fe, pero hoy se usa para comer, no para un viaje”, contó Nancy, mamá de un alumno de 6º, en Sí 98.9.

Y agregó: “Un chico termina pagando entre 80 y 90 mil pesos por cada día de estadía. Es una locura, no se puede costear. No es un capricho de los papás. Se esta jugando con la ilusión de los chicos. Es el viaje que termina un ciclo porque después cambian su recorrido y no se vuelven a ver”.

Asimismo, la mujer subrayó que “las empresas se ponen de acuerdo. No te dan una reunión si no tenés pactada dos o tres reuniones con las otras”, y cerró: “Hay viajes a Córdoba que cuestan 20 mil pesos, cuatro noches, media pensión y en los mejores hoteles. No entendemos cuál es el calculo”.

Para visibilizar la situación, convocan a padres y madres de todas las escuelas de la ciudad a juntarse este martes en el Monumento a la Bandera a las 19. La protesta se replicarán en las plazas de las localidades de la región.

