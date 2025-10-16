Con fuertes declaraciones, el fiscal general Abel Córdoba inició su alegato en el juicio por la Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en la Unidad Penitenciaria N°2 de Villa Devoto durante la última dictadura. En la primera de las tres audiencias previstas, Córdoba sostuvo que los hechos constituyeron "una agresión a la condición humana" y los enmarcó como crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del terrorismo de Estado.

Los acusados son tres exagentes penitenciarios: Juan Carlos Ruiz (exdirector del penal), Horacio Martín Galíndez (exjefe de Seguridad Interna) y Gregorio Bernardo Zerda (excelador), quienes enfrentan cargos por la aplicación de tormentos a 153 detenidos, 65 de los cuales murieron tras un incendio desatado el 14 de marzo de 1978 durante una requisa violenta.

“Las víctimas fueron destruidas como si fueran residuos”, denunció Córdoba, y explicó que los detenidos fueron atacados con armas de fuego, quemados y aplastados. Para quienes sobrevivieron, la represión continuó en el traslado hacia los calabozos de castigo.

El fiscal remarcó que los hechos no fueron un exceso aislado, sino parte de una estructura de disciplinamiento social impulsada por el gobierno militar. “No fue espontáneo: hubo una planificación dentro del sistema represivo estatal”, argumentó, y señaló que la represión dentro de las cárceles formaba parte del mismo plan de control social que se implementaba en las calles y centros clandestinos.

El juicio se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, conformado por los jueces Nicolás Toselli, Daniel Obligado y Adriana Palliotti. La próxima audiencia está prevista para el 29 de octubre, cuando continuará la exposición de la fiscalía.