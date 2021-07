Docentes y trabajadores de la escuela 1381, ubicada en Dr. Riva 5700, en el extremo suroeste, realizaran este martes por la mañana un abrazo simbólico a la institución para visibilizar los problemas de infraestructura que sufren y también la falta de servicios básicos como luz, agua y gas.

Según denunciaron en diálogo con Sí 98.9, el establecimiento no está en condiciones para garantizar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y por esto, en advertencia a la comunidad, debieron colgar un cartel en la puerta anunciado la ausencia de clases.

Los problemas son variados, en el caso de la energía eléctrica, un ala de la escuela donde se ubica el nivel inicial, no cuenta con este servicio esencial. Los docentes aseguran que el reclamo se hizo hace más de un año al Ministerio de Educación, pero no recibieron una respuesta satisfactoria. Un detalle inexcusable que trasciende la pandemia es que los baños de la institución no tienen luz eléctrica desde hace cuatro años.

Y la falta de luz arrastra a la falta de agua, ya que los tanques se abastecen a través de bombas eléctricas. “Nos parece injusto que nuestros alumnos no tengan buenas condiciones en la institución, ya pasan por eso en sus casas y no es junto que también les pase en la escuela”, exclamó Jesica, docente de nivel inicial.

En el mismo tono otra docente que se hizo presente explicó que debido al frio deben usar estufas eléctricas -en el ala donde si hay luz- y que eso “hace saltar la térmica y complica aún más el panorama”. Como una situación inexplicable, del lado donde no hay luz si hay estufas a gas para calefaccionar. Según contaron, la solución que les dieron las autoridades “es que salgan al patio a dar clases”.

La escuela cuenta con un alumnado nutrido de 250 chicos en nivel inicial y 750 en primaria. Desde el plantel docente reiteraron que el Ministerio de Educación “está enterado de la situación, ya que desde la dirección se elevaron todas las nota posibles, pero hasta hoy siguen sin soluciones”. Además entrega quincenalmente a la comunidad bolsones y diariamente se sirve la copa de leche que por estos reiterados problemas se vienen llevando a cabo de forma intermitente.

En estos días de frio polar, los pocos que se pudieron dar clases, el ausentismo fue muy grande, con burbujas donde solo asistieron dos chicos, advirtieron por último desde este centro educativo donde dan clases con bufanda, mantas y gorros.