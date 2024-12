En el marco de la jornada nacional de lucha, varias organizaciones sociales se concentraron este miércoles por la mañana, en Vera Mujica y avenida Pellegrini, para reclamar por "una navidad sin hambre" en los barrios rosarinos.

“Queremos concientizar a la sociedad sobre el problema que están pasando los últimos de la fila, con cada día más hambre y un Estado ausente”, explicó Nahuel Mansilla, referente de la Utep, en diálogo con el móvil de Sí 98.9.

Según comentó el dirigente, se presentó un petitorio en el supermercado ubicado frente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) solicitando la donación de alimentos y productos para los comedores de los barrios más vulnerables de Rosario. “En los barrios hay hambre y angustia”, afirmó el militante social.

Por su parte, Vanina Otero, representante de la CCC, indicó que “la situación es muy crítica y en estas fechas (Navidad y Fin de Año) aumenta la cantidad de familia que llega a los comedores”.

“Estamos viendo mucho que las personas se quedan sin trabajo y no tienen dónde vivir”, comentó la dirigente y agregó: “También hay trabajadores formales que no llegan a fin de mes y no tienen para comer”.

Respecto a la situación de los comedores barriales, Vanina dijo que sólo reciben aportes de la Provincia y la Municipalidad, pero no son suficiente ante la creciente demanda.