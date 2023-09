La Justicia ordenó tomar muestras de ADN a 18 personas cuyos nacimientos fueron consignados por una obstetra que trabajó 23 años en el partido de La Matanza y fue condenada por robo de bebés, en el marco de una investigación para hallar a un bebé robado a su madre en 1968. Se trata de la partera Nilda B. Civale de Álvarez, según informó la Dirección provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº3 de Morón a cargo de la jueza subrogante Alicia Vence, ordenó un estudio pericial genético sobre dieciocho ciudadanos y ciudadanas a quienes se les informará y se les solicitará que se sometan voluntariamente a un cotejo de ADN con el objeto de determinar si guardan nexo biológico con Marta Isabel Pérez, quien a los catorce años dio a luz a un bebé que le fue robado por la partera.

La obstetra fue condenada en diciembre de 2012, por el Tribunal Oral Federal 5 de San Martín a 12 años de prisión.

La obstétrica, que tenía sus consultorios en González Catán y Ramos Mejía, fue condenada en 2012 por otros tres casos, como coautora de sustracción y ocultamiento de menores, supresión del estado civil y falsedad ideológica de documento público. Los casos serían parte de un "modus operandi" en el que estarían involucradas muchas más víctimas, entre ellas Marta y su hijo o hija.

"Yo vine al Gran Buenos Aires cuando tenía 12 años, a los 14 conocí a una persona, quedé embarazada y después no la vi más", relató Marta Pérez en un video que difundió el Gobierno bonaerense a través de la plataforma de YouTube.

Recordó que gente conocida le había "regalado la cunita, ropa, mantilla, tenía todo". Un día vino su madre de la provincia de Chaco y la llevó a un consultorio donde conoció a la partera Civale, a la que definió como "una señora muy amable".

"Cuando llegó la fecha de tener a mi bebé llega la señora Civale en un auto y me lleva sola, a una piecita muy chica donde había una camilla y ahí nace mi bebé. Yo sentía que lloraba y lloraba y yo lloraba junto con él pidiendo que me lo dejaran ver", contó. "No me lo dejaron ver, me dijeron que no tenía derecho, que me callara porque me iban a mandar a la cárcel a mi y a mi mamá", explicó. "Yo pienso que si le llegara a conocer, le pediría perdón", dijo llorando y agregó que "para mi es mi bebé".

Semanas atrás, Marta Pérez se presentó una vez más ante la Justicia para presentar nuevos resultados de la investigación realizada por el área de Búsqueda de Origen del organismo provincial dependiente del Ministerio de Seguridad, en la que se advirtieron certificados de nacimiento posiblemente falsos, consignados por la partera Civale de Álvarez cuyas fechas resultan coincidentes con la búsqueda de Pérez.

