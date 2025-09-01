Están las condiciones dadas para que el Concejo apruebe esta semana una modificación al Código Urbano para autorizar la construcción de edificios de gran altura (algunos, de hasta 120 metros) en los lotes más grandes del área central. “Lo que estamos haciendo es modificar nuestra normativa urbana para permitir que la ciudad recupere la figura de torres", resumió el concejal Fabricio Fiatti, presidente de la Comisión de Planeamiento en el parlamento local.

Fiatti habló al cabo de una ronda de consultas con otras áreas involucradas de la Municipalidad y con las cámaras empresarias que agrupan a las constructoras. Hasta hoy, un proyecto de edificación que exceda topes de altura –máximos de 54 metros en algunos corredores– requiere de un trámite especial y que el Concejo Municipal le otorgue un permiso de excepción a la normativa urbanística de Rosario. “Lo que buscamos, entonces, es generar una normativa que sea clara, que fije reglas de juego y que reincorpore dentro de de las posibilidades que tiene la ciudad esto que permite tener un poco más de altura, pero de una manera retirada de los de los deslindes”, agregó el edil de Arriba Rosario en diálogo con Leo Ricciardino y Jazmín Feldman, en la primera emisión de Así de bien, por Sí 98.9.

La modificación al Código Urbano refiere a 743 lotes del área central que tienen una superficie de 1000 a 5000 m2. La mayoría tendrá una altura admitida de entre 66 y 72 metros (unos 20 pisos de alto), pero hay seis en los que se admitirá altura de hasta 120 metros. Se cuentan en el centro, pero también en barrios como Pichincha y Abasto, y en algunos corredores centrales como avenidas y calle Corrientes.

“Es el modelo de crecimiento que están teniendo muchas ciudades en el mundo. Por ejemplo, en Pichincha que se genera algún parque en el medio, algún paseo, ese tipo de cosas, distinto a los proyectos sobre medianera. Una planta baja activa con comercios, con suelo vegetal, liberado”, indicó Fiatti, impulsor de la iniciativa que este jueves quedaría sancionada en el recinto.

El concejal destaca que una condición de lo que hasta hoy son excepciones es la obligación de que la torre a construir deje retiraciones libres no inferior a 6 metros, y no sobre medianeras ni línea de edificación. “Estos retiros y los atravesamientos peatonales permiten mayor ventilación y entrada de sol hacia el centro de manzana. Es que los edificios serán más angostos y no darán esas murallas por edificios pegados uno al otro en medianera, que se ven en algunos sectores de la costa central, e incluso en calles interiores como Brown”, apuntó Fiatti.

El proyecto ya obtuvo el OK del lobby constructor: porque ya lo avalaron la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV), el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, la Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Arquitectura y Urbanismo.

Según Fiatti, la preparación de esta nueva normativa se hizo en consulta con las empresas de servicios como EPE y Aguas Santafesinas SA, de manera de asegurar que la habilitación a estas megatorres sea contenida por la infraestructura urbana. "La ciudad necesita proyectos de esta escala para recuperar dinamismo urbano y atraer inversiones que acompañen su crecimiento en las próximas décadas. Las torres son piezas de un proyecto de ciudad competitivo, inclusivo y ordenado en términos de movilidad, servicios y acceso al espacio público", concluyó Fiatti.