Más de ochenta famlias iniciaron de manera pacífica una ocupación en un predio baldío ubicado en calle Maradona, entre Circunvalación y Provincias Unidas, en la zona sudoeste de la ciudad, al lado del barrio de la comunidad toba. Se trata de parejas jóvenes, casi todas con hijos, que no tienen ingresos regulares como para afrontar un alquiler y se quedaron sin lugar para vivir.

"No tenemos dónde vivir, muchos tenemos chicos y en la casa de nuestros padres no podemos estar más", indicó uno de los hombres que participaba de la toma, en diálogo con el móvil de Sí 98.9. "También hay vecinos que estaban pagando alquiler pero quedaron en la calle porque no ya no les alcanzó el presupuesto", agregó el hombre a poco de llegar al asentamiento.

Según comentó otro vecino, algunas personas "viven de cirujear y cartonear", pero el dinero que obtienen por dicho trabajo no les alcanza para alquilar una vivienda.

A unos metros de la toma que se inició este lunes, en un descampado donde termina barrio Toba, otro grupo de personas levantaron algunas viviendas elementales durante el fin de semana.

"Viven tres o cuatro familias en una casa, necesitamos una vivienda", señaló uno de los hombre que habitan en el lugar, y advirtió: "Si este terreno tiene dueño, queremos que vengan con los papeles y nos vamos".

El grupo de la toma fue blanco de una intimidación armada este domingo: dos personas pasaron por la zona y empezaron disparar al aire con unas escopetazos para amedrentar a los vecinos. Tras una denuncia, esos hombres fueron detenidos.