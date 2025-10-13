La Municipalidad pone en funcionamiento el abono promocional para las bicicletas públicas. Este beneficio habilita utilizar los rodados por el lapso de una hora por el valor de $888,75. Dicha tarifa es menor a un abono diario por lo que permite mayor incentivo de uso para ocasiones particulares.

Dentro de esos 60 minutos, los usuarios y usuarias podrán iniciar y finalizar la cantidad de viajes necesarios. Por lo que esta nueva suscripción se suma a las ya vigentes: diario, por 24 horas, mensual, por un mes, y anual, por un año.

Cabe destacar que esta nueva opción fue aprobada por el Concejo Municipal y da respuesta a una solicitud de usuarias y usuarios para utilizar el sistema en situaciones o momentos particulares.

Para inscribirse, el proceso es únicamente virtual en www.mibicitubici.gob.ar o mediante la app, completando el formulario con los requisitos solicitados, una vez corroborada la información se habilita el uso en, aproximadamente, 72 hs hábiles.

En tanto que, una vez obtenida el alta en el sistema, el proceso de compra de abonos puede realizarse a través de la app y de la web de Mi bici tu bici mediante tarjeta de crédito/débito utilizando la plataforma Municlic del Banco Municipal de Rosario, o crédito/débito, envío de dinero, pago en efectivo utilizando las demás billeteras virtuales autorizadas.

Para comprar los abonos y conocer en tiempo real la disponibilidad de bicicletas, anclajes y la ubicación de las distintas estaciones, puede hacerse a través de la app Mi bici tu bici o en la web del sistema www.mibicitubici.gob.ar.