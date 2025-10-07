Nicki Nicole y Baglietto en el Monumento: cortes y desvíos

Nicki Nicole y Juan Carlos Baglietto celebrarán este martes los 300 años de su ciudad con un show sin precedentes bajo el título 'De Rosario para Rosario'. También participará la orquesta sinfónica provincial, con más de 70 músicos en escena. A partir de las 18 en el Monumento.

En ese marco, agentes de la Secretaría de Control y Convivencia desarrollarán tareas de fiscalización de venta ambulante y cuidacoches. Además, se controlará especialmente el tránsito en los alrededores del predio donde se desarrollará el evento. Para tal fin, se dispuso una serie de cortes y ordenamiento del estacionamiento, lo que incluye un sector exclusivo para aparcar motos.

“Va a ser un evento único para la ciudad de Rosario y nos estamos preparando para eso, con más de 70 agentes de nuestra área y 120 efectivos policiales. Además, habrá refuerzos en las líneas de colectivos que llegan a la zona. Es importante venir con tiempo para poder disfrutar del show. Y también, por supuesto, con paciencia, ya que será un espectáculo masivo”, destacó el secretario de Control municipal, Diego Herrera.

En ese marco, habrá interrupciones en el flujo vehicular desde las 14 y hasta el final de la jornada en los siguientes puntos:

Avenida Belgrano y San Juan

Avenida Libertad y San Juan

R. Domínguez y Belgrano

R. Domínguez y F. de Navarra

Avenida Belgrano y Rioja (La Fluvial)

Avenida Belgrano y Buenos Aires

Avenida Belgrano y Laprida

Avenida Belgrano y Sargento Cabral

Avenida Belgrano y L. Porta

Avenida Belgrano y Pasaje de las Artes

1° de Mayo y Rioja (en este caso desde las 13)

Córdoba y Juan Manuel de Rosas (también desde las 13)

Transporte Urbano de Pasajeros

En relación al transporte urbano de pasajeros, se sumarán servicios de refuerzos a las distintas líneas que circulan por la zona del Monumento.

Las líneas involucradas son:

Movi (10 servicios de refuerzos): 102R, 106N/R, 112N/R, 116, 121, 123, 127, 131, 132

Rosario Bus (entre 8 y 10 servicios de refuerzos): 101N, 110, 122V/R, 126N/R, 128N/R, 130, 140, 142N/R, 143/136/137N/R, 145/133 C9 y Soldini, 146N/R.