Vialidad Nacional retiró el monumento en honor al historiador santafesino Osvaldo Bayer, ubicado en el ingreso a Río Gallegos, Santa Cruz. La remoción, realizada con una pala mecánica operada por trabajadores del organismo, quedó registrada en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

La estructura, de metal, tenía en su base la inscripción: “Bienvenido, está ingresando a la tierra de la Patagonia Rebelde”, en referencia a una de las obras más emblemáticas de Bayer.

El monumento había sido inaugurado el 24 de marzo de 2023, durante la gestión de la exgobernadora Alicia Kirchner, en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Se encontraba emplazado en el Puesto Güer Aike, sobre la Ruta Nacional N°3.

Desde Vialidad Nacional argumentaron que la medida busca mejorar la organización del espacio y permitir futuras mejoras en el nudo vial y el distribuidor, facilitando el acceso a edificios de Gendarmería y la Policía Provincial.

Por su parte, el vicegobernador Fabián Leguizamón lamentó la decisión a través de un comunicado. “El monumento en su honor simbolizaba no sólo su figura, sino también la resistencia, la memoria histórica y la necesidad de no repetir los errores del pasado. Su destrucción no hará retroceder nuestro compromiso con la verdad, sino que reafirma nuestra decisión de mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por una sociedad más justa”, expresó.