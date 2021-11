A través de un comunicado, la Comisión Directiva del Museo de la Memoria manifestó su "preocupación" por la falta de llamado a concurso para cubrir la Dirección del mismo, según lo establecido por Ordenanza Nº 6506. Advierten que no tienen respuestas por parte del intendente Pablo Javkin, quien tampoco accedió a reunirse con los directivos, y subrayan que la pandemia no constituye un motivo válido para postergarlo.

"En reiteradas ocasiones esta Comisión ha solicitado una reunión con el Sr. Intendente sin haber obtenido respuesta alguna, lo que nos llama la atención puesto que ha sido una tradición mantener encuentros con los distintos Ejecutivos locales", mencionaron en la misiva firmada por Oscar Lupori, Martha Díaz, Lisandro Rodríguez Araya, Elida Luna, Ingrid Schgtel, Lelia Ferrarese, Viviana Della Siega.

Asimismo, subrayan que "en todo este tiempo entendimos que la pandemia no era motivo alguno para no sustanciar el concurso ya que se podría haber hecho de manera virtual como tantas otras actividades", y agregan: "No dudamos de la capacidad e idoneidad del personal para llevar adelante sus tareas pero todo organismo necesita de la debida conducción para asegurar su funcionamiento académico y administrativo".

"No podemos menos que dudar de la importancia que el Ejecutivo municipal da al Museo si es que no considera como necesario brindarle todo el apoyo para asegurar su eficacia. La acefalía en la dirección constituye una prueba de ello", indicaron en el comunicado.

Por último, la Comisión manifestó que es su "deber velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución". "Recordamos el señor intendente que todos y todas quienes integramos la Comisión Directiva del Museo de la Memoria hemos sido designados de acuerdo a la normativa vigente", concluyeron.