Un trágico accidente ocurrió este martes en la autopista Rosario-Santa Fe, a la altura de Barrancas, donde un niño de 4 años perdió la vida luego de que el auto en el que viajaba con su familia fuera embestido por un camión Mercedes Benz. El impacto se produjo en el kilómetro 79 de la traza y las causas del choque aún son materia de investigación.

De acuerdo con el parte policial, en el Fiat Duna se trasladaban dos adultos y dos menores. El pequeño fallecido fue identificado como C., mientras que su hermano de 13 años y sus padres resultaron heridos y debieron ser asistidos, aunque se encuentran fuera de peligro.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 17, cuando todavía había luz de día. El camión, conducido por un hombre de 42 años que no sufrió lesiones, impactó contra el vehículo familiar, provocando graves consecuencias. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por personal médico en el lugar, no lograron salvar la vida del niño.

Por la magnitud del choque, la autopista debió ser interrumpida en ese tramo, generando un importante operativo de desvío de tránsito hacia la ruta nacional 11 en el acceso a Barrancas. La circulación fue restablecida horas después, mientras se aguardaban las pericias para determinar responsabilidades.