La fiscal de Homicidios Gisela Paolicelli murió este viernes en Rosario, a los 44 años, víctima de una prolongada enfermedad. Tenía dos hijos pequeños y había cobrado notoriedad en el ámbito local penal por investigar varios casos resonantes del crimen organizado en la última década.

Abogada de la Universidad Católica Argentina, Paolicelli había asumido en 2014 como fiscal adjunta en el Ministerio Público de la Acusación, donde se especializó en investigaciones sobre crimen organizado. Durante un tiempo presidió la Asociación de Fiscales del MPA.

"Cada uno de sus roles los ejerció con enorme valentía, compromiso y humanidad. Fue una excelente compañera y será recordada por todos quienes tuvimos la oportunidad de trabajar a su lado. Acompañamos en este momento de profunda tristeza a su familia, amigos y allegados", expresó el MPA en un comunicado al anunciar el deceso.