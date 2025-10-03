El final de clases está ahí nomás, y con ello, los festejos estudiantiles que caracterizan esas fechas en Rosario. Por eso, la Municipalidad quiere establecer pautas de celebración, cosa que funcionarios harán en una reunión abierta para docentes, alumnos, alumnas y familiares.

La cita está convocada para el miérles 8, a las 17.30, en el Salón de los Espejos de la UNR (Maipú 1065) para "conversar acerca de cómo celebrar de forma segura", indicó el mensaje oficial.

Con el ocaso del ciclo lectivo, se avecinan del Último Primer Día (UPD), el Banderazo (AZO) y el Último, Último Día (UUD). La reunión convocada en la sede del Rectorado de UNR, es organizada por la Secretaría de Control y Convivencia, a través de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional, y por la Agencia de Prevención y Abordaje de Consumos Problemáticos.

Cabe recordar que el municipio viene propiciando desde hace tiempo que los festejos de las y los estudiantes secundarios se desarrollen de forma segura, con el acompañamiento de quienes cuidan y se preocupan por ellos: sus familias, directiva/os docentes y pares. Además, la idea es que sean realizados respetando al resto de las personas, especialmente vecina/os, adulta/os mayores, personas con autismo, bebés y animales.

De hecho, se destacan muchos cambios positivos que se vienen dando, como familias que acompañan a las y los adolescentes durante el festejo y los facilitan desayunando antes de ingresar a la escuela. También instituciones educativas que organizan desayunos u homenajes para quienes están cerca de culminar su ciclo, así como estudiantes que han cambiado hábitos y sustituyen las bombas de estruendo por otros modos de celebración más respetuosos.

Para asistir a la reunión, es necesario inscribirse en este enlace.

“Para seguir cuidando a nuestros jóvenes, necesitamos que las escuelas (directivos y docentes), familias y estudiantes sigan participando activamente y se involucren en la conversación y en las acciones. Queremos que continúen siendo parte de la actividad para compartir inquietudes e ideas que permitan construir festejos plenos y conscientes de los riesgos, poniendo especial atención en una práctica muy arraigada como lo es el consumo de alcohol”, destacaron desde las áreas municipales encargadas de la organización de la actividad.