El 22 de mayo de 2005 está marcado en la memoria reciente de los rosarinos. Esa madrugada, el automóvil que conducía Matías Capozucca a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol se estrelló contra los árboles del Parque Norte, a la altura de Rivadavia y Santiago, llevándose la vida de Úrsula Notz y Nayib Abraham y dejando secuelas irreversibles a Carla Alfaro.

Micaela Notz es la hermana de Úrsula. Tenía 12 años cuando sucedió la tragedia. Junto a su mamá Mónica Gangemi decidieron fundar la asociación civil “Compromiso Vial por Úrsula y Carla”. Desde ese momento asumieron una lucha que hoy continua más vigente que nunca. En dialogo con Rosarioplus.com, cuenta cómo tomó la decisión de concientizar a otros jóvenes a través de talleres sobre Educación Vial.

"Úrsula era más grande y un referente en varios aspectos de mi vida. Éramos muy unidas. Fue muy triste y muy duro el después, el tener que acostumbrarnos a que ella ya no estaba", cuenta. En un primer momento, fue su mamá quien tuvo la idea de empezar a reunirse en su casa con familiares, amigos de Úrsula y hasta con los padres de los chicos. “Estábamos todos en la misma. Los padres de los amigos de mi hermana tenían la preocupación de cómo ayudar a sus hijos en esa situación, cómo sostener el grupo”, recuerda.

A la distancia, Micaela rememora la importancia que esas reuniones tuvieron para ella y cómo la ayudaron a salir adelante: "Cada vez que nos juntábamos con los amigos de mi hermana y decidíamos homenajearla a mi me hacía bien, me llenaba el corazón y me di cuenta que ese era el camino". En ese sentido, afirma: "Hoy se lo agradezco un montón a mi mamá porque fue una de las cosas que más me ayudó".

Generando conciencia

Según la ONG “Luchemos por la vida”, en Argentina murieron más de 7 mil personas por accidentes viales en 2016. En tanto, sólo en Santa Fe el número de muertes supera las 700. En el año 2009 se reglamentó en la provincia la ley Nº 11.686 que instaura a la Educación Vial como contenido obligatorio en todo el sistema educativo. En la actualidad, Compromiso Vial se encarga de dictar talleres en escuelas primarias, las cuales están a cargo de profesoras de teatro. En tanto, Micaela –junto a otros compañeros de la asociación civil- lo hace en las secundarias, por lo menos tres veces al mes.

Micaela resalta la importancia de los talleres en los jóvenes. “Los chicos que van a sacar el carné no agarran un auto por primera vez en ese momento, sino que ya vienen practicando. Por eso los damos (a los talleres) desde los primeros años de la secundaria”. La joven, que ahora tiene 24 años, reconoce lo complicado que resulta la labor: “Con los jóvenes es más difícil, porque creemos que nunca nos van a pasar esas cosas, que la muerte es algo muy lejano, que se mueren los grandes, que no nos va a tocar a nosotros.”

En estos talleres, fomentan la participación de los chicos a través de juegos, haciendo hincapié en el abuso del alcohol al exponer los efectos que éste produce en el cuerpo. “La mayoría ya lo sabe pero no lo asocia con el momento de conducir”, lamenta Micaela. Para poder llegar a la comprensión plena de los adolescentes, utilizan unos lentes que simulan la visión con el límite permitido de alcohol en sangre. “Les hacemos hacer ejercicios de motricidad fina, como abrir una cerradura. Eso les cuesta un montón”, destaca.

Además, aprovechan para aconsejar a los chicos que tomen recaudos cuando salen de noche. Por ejemplo, recomiendan que elijan un conductor designado, se trasladen en transporte en público o alquilen una combi. “Yo siempre antes de salir ya sabía cómo me volvía, y eso me lo pedía mi vieja”, confiesa.

Por otro lado, advierte que las charlas en detrimento de los talleres, no tienen en el mismo impacto en los jóvenes “porque las leyes ya las conocen, saben que no hay que pasar el semáforo en rojo o que hay que usar el cinturón de seguridad.” Además lamenta que, a pesar de la obligatoriedad de la educación vial en las curriculas escolares, “muchas veces los docentes no tienen tantas herramientas” para lograr la concientización anhelada.

“Dar talleres y transmitir el amor por la vida es lo que más me gusta. Lo hago para que nadie tenga que pasar por lo que yo pasé para darse cuenta cuánto vale la vida, cuanto duele no tener a un ser querido al lado", cierra.

10 de junio: Día Nacional de la Seguridad Vial

Este sábado, desde la Asociación Civil Compromiso Vial, familiares y víctimas de siniestros viales convocan a los rosarinos a participar de una intervención urbana que tendrá lugar en el Parque Scalabrini Ortíz a las 11.30 hs, bajo el lema “2.000 personas = 2.000 abrazos”.