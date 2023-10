Un vasto número de médicos y otros profesionales de la salud en Rosario pondrán este jueves su prolongado enojo en la calle por los desaprensivos abusos que cometen en su contra las prestadoras del sistema, sean empresas de medicina prepaga, obras sociales, clínicas y sanatorios. En lo puntual, apuntan a los honorarios que les pagan, muy por debajo de lo sugerido por el Colegio de Médicos de la 2ª Circunscripción, y la demora: hasta 3 meses o más tardan en cobrar por sus servicios.

“Este problema viene de arrastre hace años, no es cosa de ahora por la inflación. En todo caso, lo que la inflación ha hecho fue agravar la situación y ponerla de relieve”, explicó Javier Núñez, psiquiatra que integra el colectivo de profesionales autoconvocados en esta protesta.

La manifestación está prevista para este jueves a las 13 en la esquina de Tucumán y España, aunque se aclara que la movilización no es convocada por la Asociación Médica de Rosario, entidad que también plantea la misma irregularidad contra las empresas de medicina.

Los profesionales de la salud refieren la falta de autoridad estatal que arbitre y regule la relación entre ellos y quienes los contratan, en muchos casos grandes empresas que ejercen su poder de lobby. Como ya no existe el INOS (Instituto Nacional de Obras Sociales), el honorario médico sugerido por el Colegio solo es eso: una sugerencia que en la práctica nadie cumple.

Mientras la entidad colegiada hoy sugiere un precio de la consulta médica a $7.400, la realidad es que las obras sociales y prepagas pagan a los profesionales entre 1.500 y 4.000 pesos por cada consulta; y además con una demora de 60, 90 y hasta 120 días, según explicó Núñez.

“Las empresas tienen una posición dominante y nos imponen condiciones muy difíciles para poder sostener nuestra actividad, afrontar nuestros gastos para ejercer. Ojo, no estamos a favor del cobro de lo que llaman plus médico, simplemente exigimos que las prepagas cumplan en pagar el sugerido por el Colegio de Médicos, y sin ese diferimiento inadmisible, a lo sumo 30 días de mora, no más”, resumió.