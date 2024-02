Médicos agrupados en el sindicato Amra anunciaron un paro de 24 horas de todos los profesionales de la salud provincial para este jueves. Se trata de un reclamo a las autoridades santafesinas para exigir una recomposición salarial.

La medida de fuerza incluye a quienes trabajan en hospitales, Samco y centro de salud que dependen de la provincia. Anticiparon que no asistirán a los lugares de trabajo, atenderán solo urgencias y habrá guardias mínimas.

A través de un comunicado, manifestaron su malestar por el ofrecimiento que hizo la provincia con el objetivo de empezar a cumplir parte de la deuda correspondiente a la paritaria 2023.

A partir del reclamo de los gremios de una recomposición del 36,4% para cubrir la inflación del año pasado y cumplir con lo acordado en paritarias, el gobierno ofreció un 14% inicial y dejó abierta la negociación para saldar el resto.

En ese sentido, desde Amra plantearon: “Todavía no hay claridad sobre cuándo va a pagar el 22,4%, cuándo se va a dar la continuidad de los pases a planta y cuándo vamos a empezar a tratar la recomposición salarial correspondiente a 2024”.

El comunicado de Amra

A raíz del gravísimo incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, al no hacer efectiva la cláusula de actualización automática acordada en la paritaria 2023. El gobierno provincial primero pretendió desconocer la paritaria pasada y ante la firme postura de los gremios, anuncio, a espaldas de ellos el pago de solo un 14%, que aún no ha hecho efectivo. Todavía no hay claridad sobre cuándo va a pagar el 22,4%, cuándo se va a dar la continuidad de los pases a planta y cuándo vamos a empezar a tratar la recomposición salarial correspondiente al 2024.

Exigimos al gobernador Pullaro:

• Respeto absoluto de lo acordado en paritarias 2023, actualizaciones salariales y pase a planta.

• Paritarias libres 2024, comenzar a tratar los aumentos del corriente año frente a una inflación galopante.

• ¡Hoy, además de lo adeudado por 2023, seguimos perdiendo con la inflación de enero y lo que va de febrero!