Tras aceptar la oferta salarial del Gobierno provincial a los trabajadores de la Salud, desde AMRA subrayaron su disconformidad con la propuesta de la Casa Gris aunque aseguraron que “no había otra opción”. “Nos dijeron ‘esta es la última oferta, sino no cobran nada y pasamos a octubre”, señaló en Sí 98.9 Eduardo Taboada, secretario general del sindicato de médicos.

La oferta de la Provincia fue la misma que la anterior: consta de un 4.5% en julio, un 3% en agosto y un 2.45 para septiembre. A esto se le suma un incremento del ítem grado en medio punto (del 8 al 8.5) a partir del mes de julio totalizando para el trimestre un aumento de entre 10.15% al 11.25% según cargo y antigüedad.

“La propuesta era la misma y nos dijeron ‘esta es la última oferta, sino no cobran nada y pasamos a octubre’. La gente quiere cobrar y tuvimos que aceptar, no había otra opción. Este gobierno nos tiene acostumbrados a que no hay propuesta, te bajan la línea y se acepta o no. El único cambio con respecto a la oferta anterior es que incorporan a contratados y ya está la firma del decreto de los pases a planta”, sumó Taboada.

“De enero a junio, la inflación en Santa Fe fue de 78,3 por ciento y a nosotros nos pagaron 39,4 por ciento. El gobierno dice que además pagaron un 36 por ciento pero eso era de la paritaria anterior. Juegan con la verdad y la mentira. Este año vamos abajo un 40 por ciento”, sostuvo el sindicalista.

Cabe señalar que a diferencia de AMRA, SiPrUS convocó a asambleas este jueves y viernes para definir los pasos a seguir.