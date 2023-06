La Justicia rechazó el pedido de vecinos autoconvocados para frenar la construcción del local de Mc Donald's en el Parque Independencia. A fines de abril, solicitaron una medida cautelar contra la Sociedad del Estado Municipal Hipódromo Rosario y la Municipalidad al denunciar irregularidades en la adjudicación de la concesión a Arcos Dorados SA, e incumplimientos de las normativas vigentes por ser un Área de Reserva.

“La jueza María Fabiana Genesio rechazó la medida rápida argumentando que no probamos un daño concreto a la salud y al ambiente. No tuvo en cuenta nuestro fundamento de que el Parque Independencia es un Área de Reserva y que no se cumplió el procedimiento que esteblece la ordenanza ni hay un plan especial”, explicó en Si989 Luciano Dangelo, el abogado impulsor de la iniciativa.

Y agregó: “La jueza dice que si suspende la obra ocasionaría un daño patrimonial tanto a la Municipalidad como a la empresa. Es muy difícil que la Justicia quiera intervenir en estas cuestiones porque hay muchos intereses en juego y no quieren líos”. En este marco, el abogado aseguró que continuarán insistiendo e instó a sumar "a todas las asociaciones y organizaciones ambientalistas para que el expediente tenga más fuerza".

La nota completa: