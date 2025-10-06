Dado el creciente desarrollo de las actividades de kayakismo y Stand Up Paddle (SUP) en aguas del río -tanto como prácticas deportivas, como recreativas, turísticas y de vinculación ambiental- el Concejo debate por estos días un proyecto de ordenanza que apunta a establecer un marco normativo que las regule y promueva de manera organizada, segura y respetuosa con el entorno natural.

La iniciativa surgió a partir de un reclamo de la Asociación de Guías e Instructores de Kayaks (AGIKS) para que se reconozca formalmente a quienes se desempeñan como trabajadores de la actividad. Desde la asociación remarcaron que la capacitación es clave para garantizar la seguridad, la calidad del servicio y el respeto por el entorno natural.

El proyecto impulsado por la edila Anahí Schibelbein prevé la obligatoriedad de formación técnica para instructores y guías, así como la creación de un Registro Municipal de Escuelas y Organizaciones de Kayakismo y SUP, con el fin de ordenar y profesionalizar el rubro.

Además, contempla la incorporación de la categoría “Turismo Activo” dentro del actual Registro de Guías de Turismo, sumando específicamente a los guías e instructores de kayak. También incluye campañas de concientización sobre la práctica segura y difusión de la disciplina en espacios turísticos.

Asimismo, los prestadores de servicios y organizaciones que desarrollen estas actividades deberán cumplir con el uso obligatorio de chaleco salvavidas por parte de todos los usuarios, seguro, personal capacitado en primeros auxilios, RCP y técnicas de rescate acuático y registro de actividad diaria con nómina de participantes y plan de navegación.

En tanto, se establece que la Municipalidad, en coordinación con Prefectura Naval Argentina y organismos competentes, deberá identificar y señalizar las zonas aptas para la práctica segura de estas actividades, las cuales permanecerán todo el año, evitando interferencias con el tráfico fluvial de embarcaciones mayores.

“El objetivo de la asociación era llevar adelante un curso de instructor y guía para unificar criterios y garantizar un mínimo de conocimiento en todos los profes porque hubo mucha gente que se lanzó a abrir escuelas sin la preparación suficiente. Cada vez se vuelca más gente al río y es clave reforzar la seguridad”, señaló en diálogo con RosarioPlus, Diego Algrain, integrante de la asociación.

Asimismo, el instructor también destacó otras demandas pendientes: mayor presencia de Prefectura los fines de semana, controles de alcoholemia en embarcaciones, la presencia permanente del SIES y boyados durante todo el año. A eso se suma la necesidad de un espacio físico para el desarrollo de las actividades formativas que lleva adelante la asociación.