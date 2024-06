El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó nuevas bajas en los contratos del Estado previstas para fin de este mes y desde ATE ancitiparon que se viene una semana con protestas en diferentes puntos del país.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, rechazó la convocatoria a paritarias fijada por el Gobierno para este lunes, mismo día en el que vencen miles de contratos en el Estado.

“El Gobierno convoca el mismo día que dice que va a despedir 50 mil trabajadores. Son muy evidentes. Con este llamado no van a evitar las medidas de fuerza contra los despidos”, indicó el dirigente, a través de su cuenta de X, y continuó: “Presidente, sepa que a partir del lunes vamos a multiplicar las protestas en todos los organismos. Este es un Gobierno que tiene por costumbre convocar a paritarias sin realizar ofertas. Está claro que quieren dejarnos de nuevo sin incremento en el mes de junio para evitar que tenga impacto en los aguinaldos. El deterioro de los salarios acumulado desde el 10 de diciembre en el sector público no tiene precedentes cercanos”.

Sobre la nueva ola de despidos, el vocero presidencial había manifestado: “El 30 de junio será otra barrida y limpieza que se le dé a ese universo. Los que continúen vigentes será por un tiempo y se seguirá evaluando cada uno de los casos de una manera absolutamente quirúrgica para no cometer errores”.

“El objetivo no es que nadie se quede sin trabajo sino los que permanezcan los que tienen una función válida, útil y que agregue valor y los que no, no tiene por qué quitarle un solo peso del bolsillo al contribuyente”, explicó Adorni.