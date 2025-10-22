El Gobierno provincial confirmó que este jueves 23 de octubre se acreditará el premio mensual del programa Asistencia Perfecta a 62.281 docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares de gestión pública y privada que no registraron inasistencias o solo tuvieron una durante septiembre. La medida forma parte del plan impulsado por el Ejecutivo santafesino para reconocer la asistencia y reducir el ausentismo docente.

Del total, 54.399 beneficiarios corresponden a cargos docentes, directivos, secretarios y preceptores, mientras que 7.882 son asistentes escolares. La inversión del Gobierno de Santa Fe para este incentivo mensual asciende a 6.750 millones de pesos. Además, se abonará el premio trimestral (julio, agosto y septiembre) a 45.871 trabajadores del sistema educativo, con una inversión adicional de 7.219 millones, lo que eleva la suma total a 13.970 millones de pesos.

El programa incluye un incremento del 4% en los montos del incentivo. Así, un docente con cargo directivo y sin ausencias cobrará $187.639, mientras que un docente con hasta 352 puntos percibirá $93.819. Los docentes de jornada completa recibirán $140.730, y los asistentes escolares sin inasistencias cobrarán $56.291. Quienes registraron solo una falta recibirán la mitad del valor correspondiente.

En el caso del premio trimestral, un docente con cargo directivo y asistencia perfecta percibirá $281.133, y uno con hasta 352 puntos cobrará $140.730. Para los asistentes escolares, el monto será proporcional, dado que fueron incorporados al programa en agosto: recibirán $56.292 si no tuvieron ausencias y $28.146 en caso de una sola falta.

El programa Asistencia Perfecta fue implementado por el Gobierno provincial como una política de incentivo y ahorro, con el objetivo de reconocer la regularidad laboral y reducir el ausentismo en las aulas. Según el Ministerio de Educación, desde su puesta en marcha se registró una mejora sostenida en los índices de presentismo docente en todo el territorio santafesino.