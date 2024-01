La temporada de verano sigue su curso a todo ritmo, convocando a un gran caudal de vecinas y vecinos en los diferentes espejos de agua que pone la Municipalidad al servicio de la ciudad a través de la Secretaría de Deporte y Turismo. Según datos oficiales, más de 37 mil personas pasaron por los natatorios públicos durante los primeros 15 días hábiles de temporada, lo que marca una cifra significativa con respecto a otros años.

No caben dudas de que las piletas municipales siguen consolidándose y siendo un gran imán para la comunidad rosarina. Las familias se vuelcan a diario masivamente a los polideportivos para disfrutar no solo del agua si no, además, de los espacios verdes.

No obstante, el dato que sobresale es que durante los primeros 15 días de actividad oficial se registró un ingreso de 37.042 personas que pasaron por los natatorios.

“Los primeros números de concurrentes son muy importantes y marcan que la población aprovecha cada vez más el variado esquema municipal, que se sigue potenciando”, expresó el subsecretario de Deporte, Diego Sebben.

Y agregó: “Se percibe que los polideportivos son apropiados por las rosarinas y rosarinos. Todos disfrutan de los espacios públicos porque también es cierto que se le ofrece a la población diferentes actividades y calidad en servicio, con un grupo de profes y colaboradores de primer nivel”.

Otro punto a resaltar es que los polideportivos Parque del Mercado y Saladillo, ambos de la zona sur, son hasta el momento los espacios que más aforo recibieron desde la apertura de la temporada el sábado 16 de diciembre de 2023.

Entre los dos espacios municipales concentraron poco más del 60 por ciento del caudal de vecinas y vecinos que se volcaron a los respectivos espejos de agua.

Con respecto a las poblaciones alcanzadas, la mayoría de los presentes fueron menores, luego siguen mayores, mayores adultos, jubilados, derivaciones de instituciones vinculadas al municipio y discapacitados.

La comunidad rosarina cuenta con varios puntos municipales a lo largo y ancho del territorio para la recreación: Estadio Municipal (Ovidio Lagos 2501), Complejo Emilio Lotuf (Av. Belgrano 600), 7 de Septiembre (Martínez Estrada 8030), Cristalería (Alberini 3200), Deliot (Bv. Seguí 5462), Parque Oeste (Pasco y Rouillón), Balneario del Saladillo (Av. del Rosario 400 bis), 9 de Julio (Dorrego 3339) y Parque del Mercado (Cepeda y Gutiérrez).

También es para destacar que Rosario es una de las pocas ciudades del país que cuenta con piletas públicas que a su vez ofrecen los mismos servicios que una institución barrial.