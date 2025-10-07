Por la conmemoración del Día de la Virgen del Rosario, este martes será una jornada no laborable en la ciudad para la administración pública y algunos sectores del ámbito privado.

En este marco, la Municipalidad de Rosario informó cómo será el funcionamiento de distintos servicios durante todo el día.

Salud pública

Se garantizan las guardias en hospitales municipales, el Policlínico San Martín, la Maternidad Martin y el Área de Atención Integral de la Mujer del Hospital Roque Sáenz Peña.

Por su parte, el SIES (107) garantiza la atención de urgencias y emergencias, mientras que los centros de salud y el Cemar permanecerán cerrados.

Áreas descentralizadas

Los centros municipales de distrito no atenderán al público. De igual manera, trámites y gestiones pueden realizarse todos los días, las 24 horas, en rosario.gob.ar o mediante MuniBot (+54 9 3415 440147).

Recolección de residuos

Los servicios de recolección de residuos en la ciudad funcionarán con normalidad. Igualmente, se solicita a vecinas y vecinos sacar los residuos en los horarios en los que pasa el recolector con el fin de mantener la limpieza de contenedores, evitar malos olores y desbordes.

Cementerios

Los cementerios La Piedad y El Salvador estarán abiertos en su horario habitual para visitas, de 7 a 18. Ambas necrópolis y el crematorio municipal realizarán inhumaciones y trámites administrativos correspondientes a situaciones inmediatas.

Transporte público de pasajeros

Los cuadros horarios del TUP serán acordes a día medio festivo para este martes 7, en tanto el viernes 10 funcionará con el esquema de día festivo.

Taxis y remises

El cronograma de taxis y remises se desarrollará con normalidad durante ambas jornadas.

Centro de Atención al Usuario y Unidad de Gestión SUBE

Permanecerá abierto el de la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702) de 8:00 a 19:30 en ambas fechas.

Estacionamiento medido

El martes 7 funcionará con normalidad, mientras que el viernes 10 no habrá servicio.

Carriles exclusivos

Los espacios destinados a carriles exclusivos en la ciudad no estarán en funcionamiento ni el martes 7 ni el viernes 10.

Mi bici, tu bici

El sistema de bicicletas públicas funcionará normalmente para usuarias y usuarios y estará disponible todos los días durante las 24 horas.

Teléfono Verde y Contacto Violeta

Tanto el Teléfono Verde (0800-444-0420) como el WhatsApp del Contacto Violeta (3415-781-509) funcionarán con normalidad.