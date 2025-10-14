Marcha y ollas populares en plaza San Martín contra el ajuste de Milei

Organizaciones sociales y gremios locales nucleados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) realizaron este martes por la mañana una marcha en reclamo de políticas públicas contra el hambre y el desempleo en los barrios populares de la ciudad. La protesta finalizará con una decena de ollas populares en la plaza San Martín, donde se llevará a cabo una asamblea popular.

Bajo el lema “Trabajo sí, hambre no”, las agrupaciones marcharon desde distintos puntos de la ciudad hacia la plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación, para visibilizar la problemática de los barrios rosarinos.

A partir de las 10:30, distintas organizaciones sociales partieron desde Alvear y 27 de Febrero, Cafferata y Santa Fe, Pellegrini y Laprida y otros lugares del sur de la ciudad y Villa Gobernador Gálvez.

Desde la CATT apuntaron que la concentración tiene como objetivo visibilizar la situación de los más vulnerables y “reclamar respuestas frente al crecimiento del hambre, la desocupación y la pobreza”.

Además de las decenas ollas populares que cocinarán frente a la plaza San Martín, las organizaciones leerán un petitorio y pedido de audiencia al gobernador Maximiliano Pullaro, que se presentará formalmente en Mesa de Entradas.

Cabe recordar que en la CATT confluyen los gremios de transporte: Marítimos, Fluviales, Portuarios, Camioneros, Aeronáuticos, Ferroviarios. Además a la actividad se suman las organizaciones sociales locales y otras organizaciones gremiales como ATE Rosario, Aceiteros de Rosario, COAD, Sindicato de Cadetes de Rosario. Entre las organizaciones sociales aparecen la CCC, el Movimiento Evita, la UTEP.