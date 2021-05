El ex presidente Mauricio Macri respondió a las críticas que le llovieron por buscar vacunado contra el Covid-19 en Miami, Estados Unidos, después de haber asegurado que no lo iba a hacer hasta tanto no fuera aplicada la última vacuna a los trabajadores de la salud .

"Pagué mi vacuna para liberar otra en mi país", fundamentó en Cadena 3 y agregó: " Esperé que se vacunaran todos los que tienen comorbilidad. Yo tengo 62 años, me tocaba turno. Estando en un congreso en Miami, el tipo que hablaba antes de mí me contó que fue a vacunarse a la farmacia, a dos cuadras. Y dije: 'Camino dos cuadras, la pago y libero una vacuna en mi país' ".

Además dijo que le había "gusta do comprar muchas vacunas". Luego cargó contra el Gobierno nacional: "Nadie detallado por qué no vinieron al país las 13 millones de vacunas de Pfizer, ni por qué se tomó la mínima cantidad de dosis de Covax, ni qué pasó con las de AstraZeneca. El sentido común es todas las vacunas posibles. En Estados Unidos, la gente está toda en la calle".