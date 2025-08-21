La jornada contó con la presencia del psicólogo Rafael Sancho, especialista en psicología deportiva, quien brindó una charla orientada a jóvenes deportistas y formadores. Durante su exposición, Sancho abordó los riesgos de las apuestas ilegales en plataformas no autorizadas, los consumos problemáticos vinculados al juego y las consecuencias que estas prácticas pueden generar en el ámbito deportivo, familiar y social.

La iniciativa busca informar y concientizar sobre la importancia de reconocer que apostar no es un juego, destacando que la primera medida de cuidado es la prevención a través del conocimiento y la reflexión.

En ese marco, el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena, expresó:

“Estamos muy contentos de iniciar hoy este ciclo de charlas sobre los riesgos de apostar en plataformas digitales. Conducir la Lotería de Santa Fe nos pone en contacto permanentemente con organizaciones e instituciones de todo tipo, pero con los clubes de la provincia en particular, hemos logrado una dinámica de interacción tan fuerte que es lo que hoy nos motiva a llegar con estas iniciativas que desde ya se van a extender por toda la provincia.”

Herramientas y diagnóstico temprano

La iniciativa tiene como objetivo principal, llegar a las instituciones con herramientas para brindarles a los deportistas, directivos, entrenadores y a la comunidad deportiva en general, recursos para diagnosticar a tiempo, para contener, para prevenir, sobre los riesgos de las apuestas digitales en plataformas ilegales y la concientización en torno al consumo problemático del juego, principalmente en los jóvenes.

Hoy en día este flagelo silencioso demanda acciones puntuales y concretas y frente a este desafío, desde Lotería de Santa Fe, es que proponemos el lanzamiento de esta campaña denominada No Garpa, para llegar a los jóvenes con un mensaje claro y sin vueltas sobre una problemática de la que hoy todo el mundo habla.

El vicepresidente ejecutivo de Lotería se mostró agradecido con los clubes de la provincia que abren sus puertas para llegar con el mensaje. Al tiempo que expresó su reconocimiento con los integrantes del equipo que trabajan para que estos encuentros se puedan llevar adelante, tal es el caso del licenciado Rafael Sancho, psicólogo deportivo, quien con mucho entusiasmo se sumó a la iniciativa, aportando la especificidad necesaria para que el contenido llegue con contundencia a estos j��venes que son deportistas, que tiene un sueño y que se pueden constituir también, como multiplicadores de un mensaje de conciencia y reflexión.

En vivo y en directo

Durante la presentación el licenciado Sancho sumó el testimonio de Agustín, un joven Rosarino que recientemente hizo pública su situación respecto a los problemas de adicciones que enfrentó y sobre las que está en proceso de recuperación.

Escuchar la historia en carne propia, desde la misma experiencia tiene sobre la audiencia un efecto de concientización de impacto que fue lo que logró Agustín con su testimonio valiente y crudo sobre las adversidades que atravesó desde el momento mismo en que fue consciente de que se había transformado en un adicto a las apuestas en línea.

El coraje de asumirlo y la generosidad para contar la experiencia merecen destacarse dijo Rafael Sancho al referirse a la participación del joven en este ciclo de charlas.

“Creemos que es necesario poner a disposición de los jóvenes, pero también de las familias y de las instituciones en general mucha información para que las personas puedan conocer sobre los riesgos y sobre eso decidir. Este es nuestro compromiso con la comunidad, acercando el mensaje de la campaña #NoGarpa como una herramienta de protección y concientización” concluyó Di Lena.