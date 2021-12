Horacio Yanotti, titular del Sindicato de Peones de Taxis, respondió en duros términos a la presión que hizo este lunes la Municipalidad, de condicionar la suba de tarifas que autorizó el Concejo al servicio que brinde el sector en la Nochebuena. "La verdad estamos absolutamente sorprendidos", dijo el referente de los conductores. Y agregó: "¿Por qué motivo si fue aprobada el viernes la actualización de tarifas, hasta ahora no se implementó? Parece que Eva Jokanovich dijo hoy en una radio que van a esperar a ver cómo trabajamos el 24 a la noche. Están jugando a la extorsión, cuando saben que esto no se resuelve de un día para el otro. Ellos saben perfectamente que los titulares de taxis no van a poder cumplir el cronograma, porque no hay choferes. Y la Municipalidad sabe el motivo".

El dirigente gremial invitó a la Municipalidad a hacer un replanteo de cómo tiene que fiscalizar la actividad. Señaló: "El titular de taxi, si no se siente controlado, va a hacer lo que hizo siempre con sus trabajadores. Maltratarlos y registrarlos mal. Ante esa perspectiva, está claro que no se van a conseguir choferes. El municipio debería tomar cartas en el asunto y garantizar que si alguien toma un trabajador para un taxi, que lo haga con lo que dice la ley. Ahí no tendríamos todo este tema, que 'Uber sí o que Uber no', o las apretadas que encima ahora están haciendo de la aplicación mediante estudios de abogados".

Yanotti finalizó: "Hay que dejarlo en claro: el taxi es un servicio público, regulado por el Estado. No le demos la posibilidad a aplicaciones extranjeras a cumplir lo que debería hacer el taxi, porque la actividad Uber es incontrolable e ilegal. No es un servicio público, evade absolutamente todo, no sólo la parte laboral".