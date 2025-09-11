De ahora en más, el servicio de taxis en Rosario incorpora una tarifa con descuento, destinado a jubilados, estudiantes universitarios y terciarios, personas con discapacidad, policías y bomberos. Una medida de la Municipalidad para recuperar el uso de ese medio de transporte público, alicaído ante la prevalencia de las apps Uber y Didi.

“Consiste en un descuento de los valores vigentes para determinado grupo de personas usuarias que utilicen el servicio exclusivamente desde la vía pública”, se informó de manera oficial.

Los beneficiarios de esta reglamentación y la correspondiente documentación a presentar son:

jubilados , con credencial de PAMI/ANSES física o digital

, con credencial de PAMI/ANSES física o digital estudiantes universitarios/terciarios con la constancia de alumno regular, libreta universitaria física o digital, tanto de universidades públicas como privadas

universitarios/terciarios con la constancia de alumno regular, libreta universitaria física o digital, tanto de universidades públicas como privadas personas con discapacidad , deben contar con Certificado Único de Discapacidad física o digital

, deben contar con Certificado Único de Discapacidad física o digital personal de las fuerzas de seguridad , con credencial física o digital y/o vistiendo el uniforme correspondiente

de las de , con credencial física o digital y/o vistiendo el uniforme correspondiente bomberos, con la credencial física o digital y/o vistiendo el uniforme

La medida, aclararon desde la Municipalidad, “es aplicable en aquellas celebraciones, conmemoraciones y acontecimientos que establezca el municipio en particular, durante el transcurso del año”. Es decir, que no estaría vigente los 365 días sino solo cuando el municipio lo disponga.

El esquema tarifario a aplicar es:

Bajada de bandera $ 1.652

Ficha $ 78

Minuto de espera $ 78

De modo normal, la bajada de bandera está en $2.117 y la ficha a $89.

Esta iniciativa es parte de distintas acciones que viene llevando adelante la Municipalidad para establecer mejoras en el servicio público de taxis y remises. En ese sentido, durante el año 2024 se incorporó el registro de plataformas electrónicas para el despacho de viajes de taxis y remises, que permitió la modernización del sistema, incorporando al menos una app por coche, la posibilidad de pagos electrónicos, la posibilidad de viajes compartidos, e incorporar una tarifa flexible, entre otras.

Para más información, pueden acceder a la web de la Municipalidad de Rosario, escribir a MuniBot y consultar las redes de Movilidad Rosario.